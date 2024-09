Carabinieri in congedo baluardo di legalità

"Quando abbiamo aperto la sede la situazione, se possibile, era addirittura peggiore di adesso. Noi siamo un baluardo di legalità e cerchiamo di fare il possibile per dare una mano alle persone". Tiziano Franco, per 38 anni maresciallo e responsabile del cerimoniere del comando regionale alla caserma ‘Burocchi’, è il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri ‘Gentile’. La sede del gruppo di volontari, che comprende anche quella del nucleo di protezione civile ‘Ancona-Parco del Conero’, si trova proprio nel cuore dell’agglomerato urbano di piazza d’Armi di cui ci stiamo occupando da mesi. Una sede nuova di zecca messa a disposizione grazie a un accordo tra l’Erap e la precedente amministrazione comunale guidata da Valeria Mancinelli. Quella attuale ha visto l’inaugurazione, l’11 maggio scorso, anche se l’attività è iniziata mesi prima: "Finalmente dopo alcuni anni di ricerca, ci è stato assegnato questo stabile decoroso e adeguato alle nostre esigenze _ spiega il presidente Franco _. Siamo in una zona delicata e noi cerchiamo di fare il possibile per collaborare con le istituzioni, ma anche con chi vive e frequenta questa zona. Ci sono tanti ragazzi stranieri in difficoltà, persone senza una casa o un tetto su cui ripararsi. Questo stesso stabile era usato come dimora. C’è grosso disagio, è vero, ma con noi nessuno ha mai usato modi e atteggiamenti violenti, anzi cerchiamo di aiutarli quando possibile, contribuendo anche al mantenimento dell’ordine e del decoro. C’è bisogno di tutti qui per evitare situazioni di forte allarme sociale".