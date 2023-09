Carabinieri in congedo, raduno interregionale: tante iniziative

Osimo ospita questo fine settimana il Raduno interregionale dei Carabinieri in congedo dedicato all’Opera nazionale assistenza orfani militari Arma Carabinieri, ente morale sorto nel 1948. Sabato un anticipo della manifestazione con l’inaugurazione, alle 18 a Palazzo Campana, della mostra "Divise e cimeli storici dell’Arma dei Carabinieri", che resterà aperta fino al 7 ottobre grazie alla collaborazione dell’Accademia di oplologia di Ancona che, gratuitamente, ha prestato il materiale per l’allestimento. Alle 21 a teatro concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri di Firenze, con la partecipazione del soprano Anna Caterina Cornacchini e del coro dell’Ispettorato regionale dell’Anc Marche. Domenica in piazza Dante, con ritrovo alle 9 dei partecipanti provenienti dalle Regioni Marche, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, si formerà un corteo con in testa la Fanfara che sfilerà lungo corso Mazzini fino al monumento ai Caduti a piazza Nuova dove si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera con deposizione di una corona di alloro.