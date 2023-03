Carabinieri tra i banchi di scuola: lezioni sulla cultura della legalità

Gli studenti dell’Istituto Ferraris a lezione sulla cultura della legalità grazie all’Arma dei Carabinieri. I militari della Tenenza di Falconara, giovedì, hanno incontrato circa cento alunni e una decina di docenti che hanno fortemente apprezzato l’iniziativa. I giovani hanno ascoltato con curiosità e attenzione le parole e i consigli offerti dal sottotenente Giuseppe Esposito, coadiuvato da due suoi stretti collaboratori e, pur se ancora in età adolescenziale, non hanno mancato di esprimere la propria opinione, rappresentando anche alcune esperienze personali fatte all’interno dell’universo scuola che frequentano. Tra gli argomenti toccati, il bullismo di gruppo, il cyberbullismo, la gestione dei social network correlata al valore della privacy, la responsabilità che incide attraverso l’uso dei canali digitali che può innescare episodi di violenza di genere nonché il rischio di imbattersi in fenomeni di pirateria nella rete. Sono stati anche illustrati i pericoli che si nascondono attraverso il semplice avvicinamento, pur se per sola curiosità, alle sostanze stupefacenti, le conseguenze psicofisiche e nondimeno quelle con la legge. I carabinieri hanno mostrato anche un video sulle attività che svolgono quotidianamente.