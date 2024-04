Carabinieri, undici medaglie: "Mauriziane"

Undici medaglie Mauriziane al merito di dieci lustri di carriera militare. Sono state consegnate ieri mattina dal generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, comandante interregionale carabinieri "Podgora" di Roma, al comando della Legione Carabinieri Marche di Ancona. L’alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante della Legione, il generale di brigata Salvatore Cagnazzo. Medaglie importanti e ricche di storia. La medaglia Mauriziana è stata istituita dal Re Carlo Alberto per gli ufficiali già decorati dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, con Regie Magistrali Patenti del 19 luglio 1839, con il nome di "Medaglia Mauriziana per merito militare di 10 lustri". Nel dopoguerra, è stata svincolata dall’ordine Mauriziano, rimasto nelle mani di Casa Savoia ed è stata estesa ai sottufficiali, assumendo il nome di "Medaglia Mauriziana al Merito di 10 lustri di carriera militare". I decorati possono entrare a far parte dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, conosciuta con l’appellativo di "Nastro Verde", colore che la rappresenta e che è stato ereditato dall’ordine originario. L’onorificenza viene concessa dal presidente della Repubblica a ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, al compimento di 50 anni di servizio utile, lodevolmente prestato e viene consegnata in forma solenne, al cospetto di rappresentanze di tutte le categorie dell’istituzione di appartenenza e di una rappresentanza dell’Associazione "Nastro Verde". Si tratta dell’onorificenza più prestigiosa che viene attribuita alla carriera militare. La concessione, infatti, non solo è subordinata al trascorrere del tempo - cioè aver compiuto dieci lustri di servizio - ma presuppone il fondamentale requisito della meritevolezza del percorso professionale.