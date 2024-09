Carabinieri, vento nuovo: "Truffe, massima attenzione. Noi a contatto coi cittadini"

Il primo obiettivo sarà portare la vicinanza ai cittadini, come residenti ma anche come lavoratori, per fare rete con le altre forze di polizia. Conoscere il territorio per frenare e prevenire i reati che maggiormente caratterizzano Ancona e la sua provincia, le truffe agli anziani, frodi informatiche, i furti sia di mezzi che in abitazioni e in attività commerciali. Con queste prerogative sono entrati in servizio il nuovo comandate provinciale dei carabinieri, il colonnello Roberto Di Costanzo, il nuovo comandate della Compagnia di Ancona, il maggiore Flavio Annunziata e il nuovo comandate del Reparto Operativo, il tenente colonnello Carmine Elefante. Di Costanzo arriva dalla Campania, è di Napoli, ha 47 anni di cui 28 di servizio. E’ stato a capo del Reparto Operativo di Catanzaro con un curriculum di incarichi non solo in Italia ma anche all’estero, prendendo parte a missioni di pace in Iraq e in Bosnia. Annunziata ha 43 anni, anche lui arriva dalla Campania, ha comandato la Compagnia di Cesenatico e il Reparto territoriale di Aversa, ha condotto indagini sui Casalesi. Elefante ha 47 anni, è originario della provincia di Reggio Calabria, non è nuovo alle Marche perché in passato (2004-2007) è stato in servizio a Macerata dove ha diretto il Nucleo Operativo Radiomobile. Arriva dal radiomobile di Milano, dove ha affrontato il drammatico periodo pandemico, e si è occupato anche della sicurezza di Palazzo di Giustizia prima ancora di guidare il Nucleo Tutela Patrimonio a Napoli. "Ho già avuto una buona impressione di Ancona - ha detto il colonnello Di Costanzo - Le Marche mi piacciono. non amo le grandi città e il cemento, Ancona mi darà soddisfazione. Saremo vicino al cittadino e faremo parlare i fatti". La prima fotografia del capoluogo dorico e della sua provincia ricevuta "è l’incidenza dei reati predatori" ha spiegato Di Costanzo. Presteremo attenzione all’economia e alle imprese perché la dove c’è un territorio florido ci può essere interesse della criminalità organizzata a prendersi una fetta". Uno dei primi pensieri del suo insediamento è stato l’imminente arrivo del G7 Salute ad Ancona su cui "stiamo lavorando per garantire che l’evento si svolga in maniera sicura". Sul fenomeno dei giovani, dei reati da loro commessi "ci sarà massima attenzione, cercheremo di dare risposta ai quartieri e alle zone che più ne soffrono come Archi, Piano. Stazione’. Nella sua carriera il colonnello ha avuto esperienze professionali prettamente investigative in aree ad elevato indice di criminalità organizzata, quali Puglia, Basilicata, Campania e Calabria dove ha contribuito al contrasto alla Scara Corona Unita, alla Camorra e alla ‘Ndrangheta. L’attività di prevenzione per le truffe sarà garantita continuando gli incontri nelle parrocchie e nelle scuole.