Carabinieri vicini alla gente. Scoperti 24 autori di truffe: "Grande tutela alle donne"

Una cerimonia bella, condivisa, partecipata. I carabinieri hanno festeggiato ieri al Passetto i 211 anni dell’Arma. Davanti a un pubblico delle grandi occasioni, il generale Nicola Conforti ha passato in rassegna i militari schierati e ha fornito spunti interessanti di un’attività incessante, quella dei carabinieri, anche nella nostra provincia. quattro città. Nei saluti di apertura il Comandante ha rivolto un commosso ricordo ai caduti di ogni tempo nonché a tutti i colleghi che hanno sacrificato la vita per la tutela del nostro Paese e la salvaguardia delle sue Istituzioni.

Il Generale Conforti ha sottolineato, quale esempio, l’efficacia dell’attività di controllo del territorio e dell’attività preventiva, accompagnata da mirati servizi sull’intero territorio regionale "che hanno consentito di arrestare in flagranza nel 2024 e nei primi 5 mesi del 2025 ben 24 autori di truffe con la tecnica del finto carabiniere e identificarne e denunciarne in stato di libertà altri 83". Ha fatto quindi riferimento ai tanti interventi a tutela delle donne vittime di violenza e ha posto particolare enfasi sulle attività a favore dei giovani, lanciando un monito agli adulti: "Dobbiamo saper catturare la loro attenzione e sintonizzarci sulle loro frequenze. Prenderli per mano e indicargli il traguardo affinché siano consapevoli e responsabili viaggiatori e non viandanti senza meta".

Sono stati quindi premiati i carabinieri che si sono particolarmente distinti in tutta la regione, anche a rischio della propria vita, per attività di soccorso a persone in grave pericolo ovvero per operazioni di servizio in ambiti criminali estremamente gravi, come gli abusi ai danni di minori, le truffe agli anziani e i reati in danno dell’ambiente. In particolare sono state conferite quattro Medaglie di Bronzo al Valor Civile, un Encomio Solenne concesso dal Comandante Generale dell’Arma oltre a numerosi Encomi Semplici del Comandante della Legione Marche e del Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di Roma.

Inoltre, a testimonianza della solida sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e il mondo della scuola per la diffusione della cultura della legalità e per il contrasto delle devianze giovanili e del bullismo, sono stati premiati gli studenti degli istituti scolastici di alcune scuole primarie e secondarie.