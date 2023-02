Carambola tra auto in superstrada: grave un 43enne

Carambola in superstrada a Jesi: un uomo e una donna feriti, lui è grave. È accaduto sabato, attorno alle 23 in superstrada, direzione Ancona, poco dopo lo svincolo Jesi Est. Lo schianto tra una Ford Fiesta e una Citroën C3. Dopo il tremendo impatto la Ford è sbalzata in avanti di una cinquantina di metri finendo la sua corsa contro il guardrail. Il conducente, un 43enne, estratto dall’abitacolo dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non rischierebbe la vita.

Una delle tre donne a bordo della Citroen è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Carlo Urbani. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto oltre ai mezzi del 118, anche i carabinieri la Polstrada, e i vigili del fuoco del distaccamento jesino. Il tratto di superstrada interessato dall’incidente è rimasto chiuso per un’ora con traffico deviato allo svincolo Jesi Est.