Carambola tra vetture: muore una 71enne

Cordoglio tra Chiaravalle e Monte San Vito, dov’è nata Raffaela Seccia, la pensionata 71enne deceduta nel terribile incidente stradale della sera dell’Immacolata a Fermo.

"Non conoscevo la vittima – commenta il sindaco Cristina Amicucci – ma mi dispiace tantissimo, ne sono addolorata". Cordoglio anche dal sindaco di Monte San Vito dove la donna avrebbe trascorso i suoi primi anni di vita. All’origine del decesso una violentissima carambola che ha coinvolto quattro auto, lungo la strada provinciale Girola, venerdì sera attorno alle 20,30.

Raffaela Seccia era in auto, una Dacia, con la sua famiglia, nel sedile del passeggero accanto al marito e davanti a sua figlia.

Inutile per lei ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari prontamente intervenuti sul posto.

Raffaela Seccia sarebbe morta sotto gli occhi impotenti del marito e della figlia, anche loro rimasti feriti in maniera grave, anche se non sarebbero in pericolo di vita.