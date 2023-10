Carattere, difesa e tiri liberi.... Ecco tutto quello che non va

Se non è un incubo poco ci manca. Quello che è successo nell’ultimo periodo a Berlino, scialacquando tutto il tesoretto costruito nei primi 32’ di partita, è un campanello d’allarme significativo. Trovarsi a +12 in trasferta contro una squadra che in Eurolega non ha ancora vinto e che, a detta di tutti gli addetti ai lavori, è decisamente la più scarsa delle 18 partecipanti, non può trasformarsi in un 26-11 di parziale senza più riuscire a difendere il cuore dell’area, il perimetro e lasciando ben 8 rimbalzi offensivi agli avversari, perdendo così una partita praticamente già vinta.

Coach Messina è stato durissimo nel post-partita: "Torniamo a casa con la sensazione di aver buttato la vittoria. Abbiamo costruito vantaggi importanti tante volte, sia nel primo che nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a conservarli. Nell’ultimo quarto abbiamo concesso un numero spropositato di rimbalzi offensivi".

Il problema è che non è un fulmine a ciel sereno, soprattutto lontano da casa. L’Olimpia sinora ha perso a Napoli, a Istanbul, a Madrid, lo ha fatto anche in Supercoppa con Bologna (in quel di Brescia), ora lo ha fatto a Berlino e, con il senno di poi, si può pensare che si sia salvata domenica scorsa a Tortona. Peraltro i sintomi del malato Olimpia sono stati molto simili anche in quel caso: primo tempo dominato, ripartenza sciagurata, vantaggio ritrovato, ennesimo parziale preso nel quarto periodo e reazione di orgoglio nel finale. Questa volta tempo per la reazione finale non c’è stato, ma per ben 3 occasioni l’Olimpia ha toccato la doppia cifra di vantaggio senza mai riuscire a concretizzare. Poi come, a soli 9 giorni di distanza, si possa passare una squadra da subire soli 53 punti dall’Olympiacos in una partita intera a prenderne 50 nel solo secondo tempo dall’Alba rimane un mistero più fitto di quello dei buchi neri nello spazio. "Il dato più grave è aver concesso 28 punti nell’ultimo quarto. Questo è inaccettabile" commenta l’allenatore. In attacco è uscito tutto il talento di Mirotic e Shields, in due hanno realizzato 55 punti, ma il contributo dei compagni è stato praticamente nullo con soli 27 punti in 10 giocatori sbagliando una miriade di tiri aperti, fino ad arrivare troppo spesso nel finale addirittura a rinunciarvi. "La partita ha confermato che abbiamo due ottimi giocatori e qualche volta tendiamo ad aspettarci che risolvano tutti i problemi. Ma non è così". Ora i biancorossi si leccano le ferite e domani saranno di scena al Forum contro Pesaro in campionato alle 17.