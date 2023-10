Caravaggio-Calepina è il big match

La nona giornata del girone B di serie D riserva un occhio di riguardo alle formazione bresciane e bergamasche, che domani dovranno affrontare un impegno che potrebbe rivelarsi molto importante per le rispettive ambizioni stagionali. Tra le partite più importanti di questo turno un posto spetta senza dubbio a Pro Palazzolo-Brusaporto, un derby che chiama due contendenti sicuramente ambiziose a mettere in mostra tutte le qualità a disposizione. I biancazzurri locali sono carichi per il buon gioco che stanno esprimendo in questo periodo e per l’approdo ai sedicesimi di finale di Coppa Italia (conquistato ai rigori mercoledì contro il Desenzano).

La squadra di mister Didu è risalita ad un passo da quei play off che in questo momento vedono in quinta posizione proprio i gialloblù guidati in cabina di regia dal bresciano Stefano Selvatico. Se quindi la compagine biancazzurra sogna il sorpasso, quella orobica punta ad aumentare il proprio vantaggio. Nel programma di domani merita la giusta attenzione pure il derby bergamasco tra Caravaggio e Real Calepina.

I biancorossi sono decisi a centrare una vittoria che potrebbe rappresentare la svolta del loro percorso stagionale, ma gli ospiti sono decisi a tornare a casa con un risultato positivo. Sempre rimanendo in chiave bresciana e bergamasca, la nona giornata viene completata dalle gare di Desenzano, Villa Valle, Ponte S. Pietro e Virtus Ciserano. I gardesani di Tacchinardi sono decisi a proseguire la loro corsa in Campionato facendo bottino pieno con la Castellanzese. Un risultato che potrebbe essere prezioso pure per la Virtus Ciserano. I rossoblù di Del Prato sono attesi dal duello in casa della Folgore Caratese e intendono superare una prova che può permettere ai bergamaschi di alzare l’asticella delle ambizioni stagionali.

Lu.Ma.