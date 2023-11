In carcere l'animatore accusato di abusi su una bambina di sei anni

Ancona, 3 novembre 2023 - Disposta la custodia cautelare in carcere per il 33enne di origini anconetane accusato di violenza sessuale su una bambina di sei anni ospite di una struttura ricettiva della provincia di Perugia dove lavorava come animatore. L'indagato era ai domiciliari.

Il 33enne di origini anconetane accusato di violenza sessuale su una bambina di sei anni ospite di una struttura ricettiva della provincia di Perugia (foto generica)

Il 33enne ha reagito con dello spray al peperoncino contro i carabinieri, che erano andati a notificargli l'aggravamento della misura (dai domiciliari alla custodia cautelare in carcere) . È stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dai militari che lo hanno condotto nel carcere di Montacuto ad Ancona.

L'aggravamento della misura cautelare è stato disposto dopo che l'uomo si era allontanato dalla sua abitazione in provincia di Ancona. Per questo fatto è stato denunciato per evasione.