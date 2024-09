"Carceri, poco personale: la situazione è critica"

"Carenza di personale, sovraffollamento e problemi sanitari negli istituti carcerari di Ancona: situazione critica". Così la delegazione Cisl Marche in visita a Montacuto e Barcaglione "Il personale penitenziario – evidenziano dalla Cisl - risulta sottostimato di oltre il 30 per cento, lasciando la struttura in grave difficoltà". A sottolineare la gravità, una delegazione guidata dal segretario generale della Cisl Marche, Marco Ferracuti che denuncia: "Le condizioni in cui operano gli agenti di polizia penitenziaria all’interno degli istituti di Montacuto e Barcaglione sono assolutamente inaccettabili. Il personale lavora quotidianamente in situazioni di sovraccarico e con gravi carenze strutturali. Questo non solo mette a rischio la sicurezza, ma incide profondamente anche sul benessere psicofisico di chi è chiamato a svolgere un compito così delicato. Durante la nostra visita, abbiamo incontrato la direttrice degli istituti penitenziari anconetani, Manuela Ceresani, con la quale abbiamo condiviso la necessità di interventi immediati. La situazione non può più essere tollerata: servono soluzioni concrete e rapide per tutelare sia il personale che i detenuti, assicurando condizioni dignitose e che rispettino i diritti fondamentali di tutti. Come CISL Marche, siamo pronti ad avviare progetti di collaborazione con gli istituti penitenziari di Ancona, le istituzioni e gli enti competenti, per offrire un sostegno concreto al personale di polizia penitenziaria e contribuire a migliorare le condizioni di vita dei detenuti".