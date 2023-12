"Carceri sovraffollate. Montacuto in difficoltà"

La situazione degli istituti penitenziari marchigiani con la fotografia dei dati rilevati dal Ministero di Giustizia al 30 novembre. Complessivamente i detenuti presenti risultano 907 (294 stranieri e 24 donne), per una capienza complessiva di 837, di cui 80 con condanne non definitive e 36 in semilibertà. "Il sovraffollamento è senza dubbio preoccupante - commenta il Garante Giancarlo Giulianelli - soprattutto per quanto riguarda le due punte dell’iceberg che registriamo, ancora una volta, a Montacuto di Ancona e Villa Fastiggi di Pesaro. È pur vero che essendo due Case circondariali le presenze risultano essere fluttuanti, ma i picchi sono comunque degni di nota. Questa situazione crea problemi agli stessi detenuti ed a chi quotidianamente deve portare avanti il proprio lavoro per garantire la vivibilità e la sicurezza delle strutture. E sappiamo come gli organici, in tutti i settori, al momento non corrispondano alle reali esigenze". Nello specifico a Villa Fastiggi risultano presenti 240 detenuti (104 stranieri) su una capienza regolamentare di 153, mentre a Montacuto sono 330 (108) su 256 posti disponibili. A Barcaglione situazione stabile con 95 presenze (37 gli stranieri) su 100; a Marino del Tronto di Ascoli Piceno 111 detenuti (26 stranieri) su 103; a Fermo 43 (17) su 43. Per quanto riguarda Fossombrone i detenuti attualmente nella struttura sono 88 (2) su una capienza regolamentare di 182, ma c’è sempre da considerare il reparto chiuso per ristrutturazione.