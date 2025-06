Cardeto, assegnato il nuovo bando: "Un bar nel trasportino per cavalli. La mia scommessa, ecco cosa farò"

Bar e piccolo ristorante dentro un trasportino per i cavalli al parco del Cardeto: la scommessa di Alessio Sorasio. È stato lui a presentare l’unica offerta del bando promosso il mese scorso dall’Agenzia del Demanio per un’area di 75 metri quadrati all’interno del parco più bello, ma anche più difficile da raggiungere, della città all’ombra del vecchio faro: "Per me è una grande scommessa – racconta Sorasio al Carlino – molti erano scettici, ma il posto è straordinario e quando mia madre mi ha detto ‘Chi non risica non rosica’ non ci ho pensato su due volte. Spero di animare quel pezzo di Ancona, spingendo in tanti ad arrivare sin lassù per essere ripagati dallo scenario mozzafiato e dalla mia offerta. Aprirò il 10 luglio, prima non era possibile perché il Demanio deve sistemare l’area, portare un allaccio elettrico e altre provvidenze e ciò richiederà tempo. Con il mio carretto per cavalli riadattato porto allegria e freschezza, il mio non sarà quindi un sito di élite, ma aperto a tutti".

Ieri mattina la commissione nominata dalla stessa Agenzia del Demanio di Ancona (composta dal presidente Romeo Caccavone e dai membri Elisa Bianchi e Simona Lombardi) ha aperto l’unica busta con l’unica offerta presentata e una volta analizzati i parametri l’ha decretata valida e quindi operativa. Il canone concessorio era molto basso, 884 euro, e Sorasio ha proposto un’offerta economica leggermente più alta, 900 euro. Non un bando milionario certo, ma non va dimenticato che partendo a luglio inoltrato e sperando in un clima favorevole e un’estate assolata, alla fine si tratta di due mesi scarsi di attività, anche se il bando copre fino a ottobre: "Dovrò entrare in contatto con l’amministrazione comunale e la dirigente competente per co-organizzare delle serate e degli eventi particolari – aggiunge Sorasio – L’aperitivo al tramonto sarà una costante, ma poi serate a tema anche a livello culinario, dalle cozze alla cacio e pepe, sebbene la mia offerta è e sarà basilare: smash burger, patatine, birra, aperitivi e così via". Di sicuro Alessio Sorasio la pasta la conosce bene visto che il suo lavoro principale e quotidiano è all’interno del pastificio Luciana Mosconi: "Non so stare fermo però e così da qualche anno ho acquistato e riadatto il trasportino a bar e giro per le varie iniziative. In questi giorni sono fisso al torneo di calcetto in piazza Pertini – continua Sorasio – ma spesso faccio eventi di singole giornate altrimenti il mezzo lo affitto anche. Lo scorso anno ho partecipato al bando per i Laghetti del Passetto, ma sono stato battuto da Marchetti. Ripeto, questa del Cardeto è una scommessa, ma non ho nulla da perdere e tutto da guadagnare".

Torinese di nascita, ma anconetano di adozione ormai Sorasio, 47 anni: "Sono arrivato ad Ancona cinque anni fa per amore e qui vivo assieme alla mia compagna, anconetana, e ai miei due bambini".