Cardeto, si chiude il Festival del Parco Tra fotografia, ironia e Lucio Dalla

Il "Festival del Parco 2025" di Ancona oggi celebra la sua ultima data stagionale nello splendido scenario del Cardeto. Anche se il Parco del Conero parteciperà alla Festa del Rosso Conero di Camerano nel weekend successivo e recupererà il musical "Jesus Christ Superstar" sabato 13 settembre al Teatro del Parco, l’evento clou di fine stagione è quello odierno. Poi le iniziative di destagionalizzazione proseguiranno nell’autunno nei quattro comuni del parco, sempre volte a promuovere le attività del CEA – Centro di Educazione Ambientale Parco del Conero sull’erpetofauna, sull’avifauna e sulla migrazione dei rapaci. L’evento fa parte delle iniziative "Quassù al faro" che il Comune dorico ha progettato per far tornare a vivere la zona del faro dei Cappuccini, grande spazio verde della città. Come sottolinea Luigi Conte, presidente del Parco del Conero, "in una serata unica condensiamo attenzione ai temi ambientali e intrattenimento grazie alla collaborazione di soggetti pubblici e privati e la voglia di realizzare anche nel capoluogo, che in parte è incluso all’interno del Parco regionale del Conero e che con l’estensione a Parco nazionale ingloberà anche il parco del Cardeto, una bella serata completamente gratuita".

Il programma prevede, dalle ore 19, "Scatto a Ovest", un incontro con i fotografi naturalistici dell’Associazione "La Notte" per parlare di tecniche per fotografare il tramonto provando a fare anche pratica per tutti gli appassionati e cultori di fotografia. Quindi alle ore 20.30 il protagonista sarà il re delle barzellette, ‘Rana’, che regalerà un momento di buon umore e risate. Alle ore 21.30, infine, concerto della popolare tribute band La Sera dei Miracoli, che interpreterà le più belle canzoni di Lucio Dalla. Nel corso della serata l’Associazione "La Notte" presenterà la mostra fotografica "La terra canta il suo Creatore", con meravigliosi scatti dal Parco del Conero, e non solo. Grazie alla collaborazione con Punto Auto di Ancona, è prevista una navetta che da piazzale Martelli porterà gli spettatori nella zona coinvolta dall’iniziativa, con priorità per le persone con ridotta mobilità. Il Festival del Parco è realizzato in collaborazione con l’Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, Croce Azzurra, Croce Rossa di Osimo, Gruppo fotografico "La Notte", Consorzio Baia di Portonovo, le Proloco e le amministrazioni dei comuni che insistono all’interno dei confini del Parco, e con il contributo di sponsor privati.