Cardeto, stop al progetto "Prima dobbiamo sistemare la torre della prefettura"

La torre campanaria del palazzo della prefettura, in piazza del Plebiscito, perde pezzi e ci sono rischi seri per la sicurezza: il Comune, proprietario dell’immobile, annuncia una somma a bilancio per i lavori e ‘congela’ la permuta del bene con il parcheggio Birarelli e l’area circostante il faro vecchio al Cardeto. Ieri il provvedimento è stato votato e approvato. Il piano della permuta è stato presentato verso la fine della seconda sindacatura di Valeria Mancinelli e puntava a una sorta di scambio alla pari tra l’amministrazione comunale e il Demanio. Qualcosa di molto simile, sebbene con attori diversi, di quanto accaduto per lo scambio tra Regione e Comune per caserma Fazio e centro tennis a Pietralacroce. In questo caso Palazzo del Popolo avrebbe ceduto il palazzo del Governo al Demanio ottenendo in cambio la proprietà dell’area di sosta tra via Birarelli e piazza del Senato, una sorta di ‘zona franca’ che in occasione del sopralluogo di inizio luglio l’assessore ai lavori pubblici Tombolini aveva definito ‘abusivo’. Ora, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Prima di tutto va chiarito se le due concessioni hanno parità di peso, ora ci si è messo il problema alla torre dell’orologio della prefettura: "Non possiamo esimerci dal non intervenire e lo faremo con un intervento da 300mila euro – ha dichiarato l’assessore al patrimonio, Angelo Eliantonio – Una volta risolto quel problema analizzeremo l’opportunità di procedere alla permuta che ci metterà a disposizione soprattutto l’area circostante il vecchio faro in mattoni del Cardeto, ma non il faro stesso su cui affronteremo un discorso in un secondo momento: prima di averlo in concessione il Demanio vorrebbe capire cosa ne vorremmo fare di quel monumento. Sono rimasto sorpreso dall’astensione della minoranza che vorrebbe quella permuta ma non vota a favore di un intervento non rinviabile".

Si tratta comunque di un ulteriore intoppo e di un ridimensionamento del progetto di rilancio del Cardeto su cui la nuova giunta ha mostrato grande attenzione organizzando il primo sopralluogo a giugno, pochi giorni dopo la formazione della squadra di governo.