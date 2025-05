Cardiochirurgia, la visita di una delegazione inglese

Dal Regno Unito ad Ancona per assimilare le tecniche mini-invasive di chirurgia valvolare e l’approccio ‘fast-track’ implementato dal prof. Marco Di Eusanio. L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche capofila in Europa sul fronte specifico della cardiochirurgia applicata con la tecnica mini-invasiva. Un riconoscimento importante per la cardiochirurgia di Ancona quello arrivato dalla Gran Bretagna. Durante la loro visita i chirurghi britannici hanno avuto l’opportunità di assistere in prima persona, nelle sale operatorie anconetane, a due interventi di riparazione della valvola mitrale e a uno di sostituzione valvolare aortica.