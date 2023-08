Cardiochirurgia pediatrica in crisi Via un altro medico: va al Niguarda

Quale futuro per la cardiochirurgia pediatrica per anni diretta dal professor Marco Pozzi? Il luminare che l’ospedale di Torrette è riuscito ad acquisire tanti anni fa ormai, strappandolo alla sanità di Liverpool, nel Regno Unito, è arrivato ormai alla fine del suo rapporto con l’azienda Ospedaliero-universitaria delle Marche e presto un altro momento del suo staff se ne andrà. Stiamo parlando del dottor Luigi Arcieri, cardiochirurgo toscano arrivato ad Ancona diversi anni fa e assunto con un contratto a tempo indeterminato. Arcieri lascerà ufficialmente l’ospedale di Torrette e la Sod di cardiochirurgia pediatrica il 1° novembre prossimo per trasferirsi a Milano al prestigioso centro sanitario del Niguarda. Il medico ha chiesto e ottenuto il nullaosta alla direzione aziendale di Torrette per accedere alla mobilità e passare al prestigioso centro lombardo. Tenuto conto che anche lui, come accade spesso in questi casi, dovrà godere di un periodo di ferie prima di lasciare il suo incarico, da ottobre il reparto pediatrico perderà due pezzi in un colpo solo. Pozzi, infatti, vedrà scadere il suo contratto non rinnovato tra marzo e aprile 2024, ma avendo maturato un enorme periodo di ferie non godute e non monetizzabili resterà in servizio fino al prossimo mese per poi lasciare definitivamente il suo posto in ospedale. Per questo motivo l’azienda diretta da Armando Gozzini ha iniziato a premurarsi di trovare il o la sostituta avviando le pratiche per il bando di selezione le cui procedure sono già state pubblicate. Al netto di alcuni intoppi che le parti sperano di poter risolvere in fretta e senza ulteriori strascichi, la direzione aziendale ha tutto l’interesse per far ripartire con nuovo vigore uno dei reparti più strategici. Resta da capire la scelta che la stessa azienda farà sul candidato prescelto. Non è escluso che la struttura operativa pediatrica possa confluire in quella adulti guidata dal professor D’Eusanio, capodipartimento del presidio Lancisi. L’altra grande scadenza a stretto giro di posta è la nomina del nuovo primario del pronto soccorso di Torrette. In un’intervista al Carlino il Dg Gozzini aveva parlato di giugno per la nomina, ma il mese buono sarà sicuramente settembre. Il reparto più importante dell’ospedale, gestito da Susanna Contucci come Facente Funzione dal periodo del Covid, aspetta un primario da tre anni. Prossimo concorso, infine, quello per la Direzione Medica Ospedaliera.