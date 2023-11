"Cardiochirurgia pediatrica, Regione colpevole"

Paralisi della cardiochirurgia pediatrica, parla Mangialardi: "La responsabilità grava tutta sulle spalle di Acquaroli e di Saltamartini. Ignorate da due anni le richieste dell’opposizione e dell’associazione Un Battito d’Ali". È duro l’affondo del capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, che si scaglia contro il governatore, Francesco Acquaroli, e l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltmartini. "Temo che sul futuro della Cardiochirurgia pediatrica, il presidente Acquaroli e l’assessore Saltamartini stiano compiendo passi a dir poco azzardati – fa sapere in una nota – Nonostante siano ormai due anni che con vari atti in consiglio regionale cerco di sollevare il tema della paralisi dell’attività chirurgica e diagnostica, dalla giunta regionale, che di questa drammatica impasse è la sola responsabile, sono arrivate solo vuote promesse. A mesi di distanza dalle dimissioni del dottor Pozzi, ancora non c’è un bando per assumere la persona che lo andrà a sostituire. Sono questioni che peraltro l’associazione ´Un battito d’ali´, che riunisce le famiglie dei bambini cardiopatici, chiede da molto tempo, trovando nell’assessore Saltamartini un vero e proprio muro di gomma". E ancora: "Non si comprendono le ragioni di un tale accanimento nei confronti di un servizio così delicato rivolto a bambini malati di cuore, i quali si vedono costretti ormai a cercare le cure necessarie fuori dalle Marche, aggravando così gli effetti della loro patologia con lo stress provocato da lunghi e continui spostamenti. Così come non si capisce perché il centrodestra abbia deciso di affondare un centro che per anni, grazie a un’equipe di professionisti straordinari, ha rappresentato un’eccellenza assoluta a livello nazionale e internazionale".