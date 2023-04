Cardiologia pediatrica Il Cup: "Non c’è posto": costretti a pagare la visita

"Mio figlio non è cardiopatico ma anche lui, per fare una visita di controllo all’ospedale di Torrette, non ha trovato posto chiamando tramite cup. L’operatore mi ha proprio detto che le liste erano chiuse per questo anno. Siamo andati a pagamento". E’ il racconto di una mamma di Chiaravalle, Serena Coppa, anche lei con difficoltà a trovare una visita tramite il servizio sanitario pubblico. Il figlio, 15 anni, ha un piccolo soffio al cuore che va monitorato. Il Carlino ha raccontato la storia di un papà di Camerino, che ha avuto problemi a reperire un holter pediatrico per il figlio di 4 anni che invece è affetto da una patologia cardiaca. L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche intanto risponde che l’equipe medica di Cardiochirurgia pediatrica è stata rafforzata di tre unità. Il 15enne. "Mio figlio ha avuto diagnosticato, alla nascita – spiega Coppa – un soffio al cuore definito un po’ più importante rispetto al solito e per questo, ogni due anni, è stato sempre sottoposto a controlli dalla Cardiologia di Torrette. Questo fino al 2020. A novembre dello scorso anno ha avuto il Covid e dopo essere guarito ha iniziato a sentirsi sempre molto stanco e affaticato. Visto che fa attività agonistica ho ritenuto importante farlo visitare al cuore. Altri suoi compagni che fanno sport al suo livello, prima di rimettersi in gara hanno osservato le stesse procedure perché è stata fatta tanta informazione sulle miocarditi che la pandemia e i vaccini hanno portato soprattutto nei giovani. A gennaio ho provato a prenotare questa visita e mi è stato detto che non c’erano posti da qui alla fine all’anno". Coppa ha prenotato con la libera professione, trovando posto dopo una settimana, a Jesi, in un centro specializzato. "Ho pagato quasi 200 euro – continua la mamma –. Il problema prima non mi si era mai verificato perché ogni visita che facevo fare a mio figlio poi di conseguenza prenotavo la successiva e passavano due anni come doveva essere. Ora che ho dovuto prenotare prima il problema si è invece posto. Il cup ti dice solo di riprovare per vedere se si liberano dei posti. Io sono andata direttamente a pagamento, volevo stare tranquilla per la salute di mio figlio". Per la situazione della Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica Congenita, l’ospedale "ha potenziato con l’assunzione di 3 unità, di cui una in mobilità e 2 in seguito a procedura concorsuale". "E’ stata rinnovata per l’anno 2023, la convenzione con la Ast di Pesaro per l’attività di consulenza specialistica di cardiologia da svolgersi nella Sod di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica Congenita – sostiene l’azienda -. Da gennaio si è iniziato a richiamare pazienti sospesi nel corso del 2022, al fine di fissare appuntamenti per prestazioni di presa in carico e per visite di controllo".

Marina Verdenelli