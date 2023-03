Cardiologia Senigallia In arrivo il primario

In merito all’organico della unità operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Senigallia, l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona intende rassicurare tutta l’utenza ed il comitato cittadino che sono in fase di attuazione tutte le procedure per il reperimento della figura del dirigente medico e del primario e dunque le paventate criticità relativamente al personale in servizio non hanno fondamento.

L’Ast Ancona precisa infatti "che attualmente mancherebbe in organico solo un dirigente medico e la figura del primario in questo momento è ricoperta da un dirigente facente funzione.

In merito al posto vacante di dirigente medico la Direzione ha già approvato una graduatoria a tempo determinato giusto la scorsa settimana con avviso pubblico (determina n. 331 del 9 marzo 2023). In graduatoria ci sono 3 dirigenti medici specialisti più uno specializzando, in primis proprio per far fronte alla situazione di Senigallia. La prossima settimana partirà l’interpello per reintegrare la figura mancante in organico fermo restando che le successive cessazioni saranno sempre sopperite attraverso tale graduatoria. Per quanto riguarda il direttore della struttura complessa tra l’altro gli uffici stanno predisponendo il bando sulla base dei nuovi criteri stabiliti dalla giunta regionale".