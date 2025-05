"Carenza di scogli. Lavori in ritardo"

Maurizio Freddi è il Passetto. Anconetano, fa il bagno in ogni stagione e non perde l’occasione del primo sole che scalda per rinnovare la tintarella: "Peccato che ci siano ancora questi lavori. Gli operai sono pochi, il cantiere procede a rilento. Ma il problema principale del Passetto è la carenza di scogli intorno alla rotonda, qui sotto alla scalinata. Le mareggiate con gli anni se li sono portati via e bisognerebbe ripristinarli, perché fanno da barriera. Una volta ce n’erano molti di più, era pieno, adesso si sono dispersi in acqua. E poi c’è da sistemare la spiaggia, ma adesso con il muletto verrà nuovamente spianata, in vista dell’estate. Inoltre sarebbe molto importante poter utilizzare l’ascensore per tutto l’anno, specie per gli anziani, i bambini, le persone con disabilità".