Carenza di spazi sportivi, l’Unione Basket alza la voce: "Promessi ma mai assegnati"

Entra nel vivo la stagione sportiva a Jesi, ed emerge di nuovo la carenza di spazi. A sollevare ancora il caso è l’Unione Basket 2010 di Jesi, nell’annunciare un weekend ricco di impegni per l’attesa palla a due dei campionati maschili e femminili. "Rimane purtroppo sempre attuale la problematica degli spazi a disposizione nelle palestre a Jesi – rimarcano – al momento troppo limitati rispetto alle richieste e alle esigenze, contando l’Unione Basket su più di 200 iscritti tra minibasket, basket e squadre seniores (maschile e femminile) di cui la stragrande maggioranza proveniente da Jesi e zone limitrofe. In attesa di avere sviluppi ufficiali da parte del Comune sulla palestra Filonzi, assegnata senza un bando (prima promesso poi mai messo in pratica), e su spazi possibili che altre società dovrebbero lasciare, ma effettivamente mai assegnati, molte squadre del settore giovanile hanno dovuto adattarsi a situazioni difficili, costringendo ragazzi e genitori a particolari sacrifici, oltre che a limitare i giorni di allenamento. La speranza è che tutto possa risolversi positivamente, anche perché con l’inizio del campionato non si può più attendere disponibilità di spazi promessi e mai assegnati".