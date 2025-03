Carenze di medici di famiglia: nella Valmusone ne mancano 14

Osimo

La situazione di carenza di medici di famiglia a Osimo e nella Valmusone potrebbe peggiorare nei prossimi mesi con i futuri pensionamenti, tra cui quello del dottor Guido Sampaolo, e la difficoltà nel reperire nuovi medici di base. Attualmente si conterebbero sette carenze a Osimo, tre a Castelfidardo, tre a Loreto e una a Camerano. Un problema che ormai ha assunto una dimensione regionale e nazionale, aggravato dalle difficoltà legate alla nuova riforma. I medici di base sono sempre meno e sempre più anziani. Ieri però è arrivata una buona notizia. L’ex sindaco Simone Pugnaloni ha detto: "Ho incontrato il dottor Guido Sampaolo e mi ha dato una bellissima notizia. Con lui è in servizio un giovane medico di 29 anni che lo sostituirà come medico di famiglia ad Osimo a partire dal 31. Una buona nuova per la nostra comunità".

Pochi giorni fa l’Ast, sollecitata dalle preoccupazioni dei cittadini infatti, comunicava: "Per quanto riguarda la quiescenza del dottor Sampaolo, si stanno effettuando interpelli per garantire la sua sostituzione al momento della cessazione. Nel corso del mese saranno pubblicate tutte le carenze della medicina di base di quel territorio, cui potranno partecipare i medici interessati a ricoprire quei ruoli. L’Azienda auspica una forte adesione per poter coprire tutti i posti disponibili. Si tratta di un percorso necessario, in un momento di difficoltà nel reperire queste figure professionali, e si cercherà in ogni modo di limitare i disagi per la popolazione".