Carenze in ospedale: la giunta convoca un tavolo

Ospedale Carlo Urbani e carenze di organico, se ne discuterà mercoledì alle 18 durante il tavolo della sanità convocato dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Invitati oltre agli operatori sanitari, ai vertici dell’Ast Ancona, al tribunale del malato e al comitato a difesa dell’ospedale cittadino, i sindaci e gli amministratori della Vallesina. Tra le criticità presenti al pronto soccorso, il sindaco Fiordelmondo di recente ha posto l’accento su due questioni particolarmente delicate. La prima legata alla "cronica assenza dei medici per garantire il servizio di medicina di continuità assistenziale (ex guardia medica), fatto questo che ha portato ad accorpare i presidi tra più Comuni della Vallesina, con il risultato che molti cittadini, invece di recarsi nel presidio di un altro Comune, preferiscono andare direttamente al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani anche per casi di non assoluta urgenza, intasando ovviamente la lista di attesa". La seconda riguarda il pronto soccorso dove sono stati appena prorogati due medici neolaureati che si occupano dei codici meno gravi ma dove restano i gravi problemi legati alla carenza di personale medico.

sa.fe.