Carenze sulla sicurezza, tre locali nel mirino: rischiano lo stop

Carenze sulla sicurezza, tre locali finiscono nel mirino dei controlli della polizia e rischiano la sospensione dell’attività. Le verifiche sono state fatte nel quartiere degli Archi. Da mesi il questore Cesare Capocasa (nella foto) le ha predisposte in tutta la citta, relative alle autorizzazioni e a tutte le documentazioni che permettono a bar, ristoranti, alimentari, di stare aperti. Nei giorni scorsi sono stati controllati dalla squadra amministrativa della questura di Ancona alcuni bar e ristoranti nel quartiere che costeggia la zona del porto ed è emerso che due bar ed un ristorante etnico non erano in possesso del Dvr, il documento valutazione rischi, e in un caso non era stato redatto neppure il piano di emergenza ed evacuazione. Questi documenti sono molto importanti perché incidono sulla sicurezza degli avventori che frequentano i locali. I poliziotti che hanno eseguito l’accertamento hanno trasmesso le segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro. La mancanza del piano di emergenza ed evacuazione, nei casi previsti, può portare alla sospensione dell’attività.