Cargopier e viabilità: protestano i commercianti

Protestano oggi con striscioni e un sit in i commercianti del centro commerciale Cargopier di Osimo Stazione. L’area di fronte al polo in costruzione lungo la statale 16 sta provocando da mesi la protesta dei cittadini e degli stessi commercianti che appunto, vista l’insostenibilità della situazione attuale. Una protesta doppia: "Un susseguirsi di incidenti quotidiani anche di gravi rilevanza che purtroppo si rilevano nell’incrocio di via Maestri del Lavoro – dice la consigliera delle Liste civiche Monica Bordoni -. Sono anni che chiediamo la realizzazione di una rotatoria o una corsia di immissione ma nulla di fatto e a pagarne le conseguenze sono i cittadini e gli imprenditori di Osimo stazione. Quel bivio oggi è diventato l’unico accesso per arrivare al centro commerciale Cargopier, da mesi chiuso per la realizzazione di una rotatoria, generando non pochi problemi alle attività commerciali che vi risiedono. La strada alternativa proposta da questa amministrazione è un’infrastruttura inagibile".

si. sa.