Cargopier: viabilità e proteste, il sindaco:: "Provocazioni inutili, avanti coi lavori"

"Da sindaco e al tempo stesso cliente del Cargopier, comprendo il disagio per il cantiere ma in tanti in questi giorni, contrariamente a quanto riferito nel sit in di lunedì, mi inviano foto che mostrano i parcheggi pieni di auto e, quindi, di clienti. Con questo però non voglio scendere alle provocazioni. Invito semmai tutti a pensare quanto sia stato fondamentale aver fatto partire questo cantiere in una zona ad alta incidentalità". E’ proprio il primo cittadino Simone Pugnaloni a farsi avanti dopo la manifestazione di protesta dei commercianti del centro "ostaggio" dei lavori della rotatoria che vanno a rilento. "Gli imprevisti non possiamo controllarli ma vanno gestiti. C’era da scegliere. Passare alla seconda classificata all’appalto avrebbe voluto dire fermarsi per altri tre mesi. Oggi, invece, raggiunto l’accordo con l’azienda, siamo ripartiti. La direzione lavori ci ha relazionato sulla variante di progetto, indicando tra gli imprevisti la presenza di falde. Considerando l’incremento importante delle lavorazioni da eseguire, per le quali il Comune ha innalzato l’importo dell’appalto da 345mila e 716 euro a 485mila e 944 euro, la direzione lavori ha ritenuto necessario concedere all’impresa ulteriori 60 giorni. Nel frattempo, vigileremo per provare a garantire un varco sulla statale 16 a lavori in corso".