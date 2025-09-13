"Cari ragazzi vi esorto: siate artigiani della pace"

Ecco una sintesi del messaggio che l’arcivescovo Angelo Spina ha inviato agli studenti per l’inizio dell’anno scolastico.

"Carissimi, con grande affetto desidero farvi giungere il mio messaggio per questo nuovo anno scolastico ed esprimere vicinanza a ciascuno e a tutti: studenti, dirigenti, docenti, personale amministrativo, tecnico, famiglie. Questo nuovo anno si apre ancora una volta con scenari di guerra in varie parti del mondo. La scuola, culla della cultura, sia luogo per educare alla pace. Siamo chiamati tutti ad essere testimoni di pace, a coltivare la pace nella nostra vita quotidiana, sia nella famiglia che nella scuola e nella comunità, diventando artigiani di pace, disinnescando l’ostilità attraverso il dialogo, praticando la giustizia e il perdono. Voi ragazzi e giovani, in modo particolare, potete contrastare la cultura dell’odio creando contenuti digitali che raccontino gesti concreti di riconciliazione, inclusione e dialogo, diffondendo messaggi positivi e di speranza. La pace non è un concetto astratto, ma una via fatta di gesti umili e quotidiani, che richiedono pazienza e coraggio. La pace è una realtà disarmata e disarmante, umile e perseverante, che parte dall’azione di ciascuno. Cari ragazzi e ragazze, giovani, vi esorto: educatevi e formatevi ad essere uomini e donne di pace! Non accontentatevi della mediocrità, ma aspirate a cose grandi, non siate i “pensionati della vita”, ma portatori di speranza. Portate bellezza con la vostra vita pulsante, in questo mondo ferito".