Carifac, bando per il volontariato Al vaglio le proposte dei Comuni

Nuovo bando della Fondazione Carifac per il volontariato. "Nell’ottica di consentire una più attenta assegnazione delle risorse erogative disponibili – spiegano dalla stessa Fondazione - il primo marzo apriremo le porte al secondo bando del settore "Volontariato, Filantropia e Beneficenza - edizione Autunno 2023". In questo modo il Cda avrà la possibilità di esaminare tutti i progetti presentati e assegnare di conseguenza i contributi a fronte di un’unica valutazione, che tenga conto della rilevanza strategica e operativa di ciascun progetto. Le proposte potranno riguardare esclusivamente il territorio di riferimento della Fondazione ed in particolare i Comuni di: Fabriano, Cerreto D’Esi, Arcevia, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico, Cupramontana, Maiolati Spontini, Monte Roberto, San Paolo di Jesi e Staffolo. Potranno presentare domanda tutti i soggetti senza scopo di lucro e che siano costituiti da almeno 1 anno alla data di invio della domanda e aventi sede legale o sede operativa nel territorio di riferimento. Il progetto dovrà trovare attuazione tra primo luglio e il 31 dicembre di quest’. Il bando offre pertanto a tutti i soggetti operanti nel settore volontariato, filantropia e beneficenza, la possibilità di presentare richiesta di contributo, per un importo compreso tra 500 e 5mila euro. Info su: www.fondazionecarifac.it.