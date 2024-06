Carifermo, inaugurata la filiale alla Baraccola

Inaugurata la Filiale Carifermo di Ancona, in via Totti 1 alla Baraccola, alla presenza dei vertici dell’istituto bancario (nato a Fermo nel 1857 che ha 46 agenzie in tutta la Regione e 6 tra Abruzzo e Lazio) e delle istituzioni locali. "Siamo qui per mettere al centro le persone, per rispondere ai bisogni del territorio, con l’obiettivo di far crescere nel tempo la qualità e la sostenibilità della relazione con i clienti, attraverso la proposta di solide soluzioni costruite su misura", ha spiegato il direttore generale, Ermanno Traini.

"Con questa nuova Filiale, Carifermo raggiunge il capoluogo regionale e rafforza la sua presenza nelle Marche. Una Banca storica, caratterizzata da una forte patrimonializzazione che rassicura la clientela e che vuole servire anche questa nuova area", ha concluso il presidente Alberto Palma. Tutti gli intervenuti hanno espresso parole di ringraziamento all’Istituto per la nuova apertura, "che sicuramente darà un impulso importante alla crescita dell’area anconetana, con la consapevolezza che la Banca del territorio rappresenta un valore aggiunto, soprattutto in questo momento complesso".