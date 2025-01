Caritas, boom di richieste per un pasto caldo

Caritas, gli accessi degli stranieri uguagliano quelli degli italiani. Sono sempre più numerose le richieste che pervengono al centro di accoglienza, dove il primo passo è quello di rivolgersi al centro di ascolto perché si possa trovare al più presto una soluzione per risolvere i problemi che riguardano sempre più singoli e famiglie. Richieste di alloggio o lavoro, ma anche quelle di poter consumare un semplice pasto caldo: nel 2024 sono stati somministrati 3mila 628 pasti ad esterni che, dopo essersi rifocillati, hanno lasciato il centro di accoglienza di piazzale della Vittoria. Non solo pasti, ma anche la possibilità di farsi una doccia, un servizio che nel 2024 ha soddisfatto 754 richieste. Sono invece state 186 le persone accolte: sono 24 i posti letto messi a disposizione di chi non ha un alloggio. In un anno è quasi raddoppiato il numero di accessi pervenuti al centro di ascolto: nel 2023 erano 379, nel 2024 sono stati 754. "Un particolare da non trascurare riguarda il fatto che le stesse persone, anche se non capita soventemente, potrebbero rivolgersi al centro di ascolto più volte in un anno e quindi essere conteggiate più volte negli accessi, mentre si tratta di far fronte alla stessa emergenza – spiegano gli operatori –. Ad esempio la stessa persona può chiedere supporto per trovare lavoro e poi successivamente, per fare fronte al pagamento di una fattura". Una realtà importante quella del centro di accoglienza di piazzale della Vittoria, ma anche dell’intera Caritas Diocesana attorno alla quale gravitano numerose attività che hanno come obiettivo quello di aiutare le persone in difficoltà. Le possibilità di lavoro si dividono tra la cooperativa ‘Undicesima Ora’, l’orto, ma anche ‘Rikrea’, il magazzino solidale dove in molti si recano per reperire mobili di seconda mano, rivisitati da persone che lavorano all’interno del magazzino con il supporto di specialisti e volontari. C’è chi lo ha scelto per arredare il locale, un modo per supportare l’attività messa in piedi da Caritas, ma anche di risparmiare, senza tralasciare l’aspetto green che garantisce il second hand. Dalla scorsa primavera Caritas ha avviato nuovamente l’attività dei pranzi domenicali: ogni ultima domenica del mese chiunque può recarsi al centro di ascolto e pranzare insieme agli ospiti interni, a quelli esterni, volontari e le tante persone che hanno voglia di condividere un momento di convivialità importante. Il primo pranzo del 2025 è in programma il 25 gennaio.