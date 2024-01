Caritas e il servizio civile che "ti fa volare"

"Il servizio che ti fa volare": lo slogan del Servizio civile universale insieme a Caritas Senigallia e Caritas Marche è evocativo. Scade il 15 febbraio alle 14 la possibilità di fare domanda per partecipare al bando per il Servizio civile a Senigallia con una realtà che da sempre si impegna nel sociale e nella cura dell’altro. Le possibilità per i ragazzi e le ragazze che vogliono vivere un periodo di servizio pratico e costruttivo sono tante e molto interessanti. È sufficiente avere tra i 18 e i 28 anni e avere voglia di mettersi in "volo". I posti disponibili sono 15 in totale, tutti da svolgere a Senigallia: precisamente 7 per i Cantieri dell’inclusione, 4 per Giovani in campo e 4 per Giovani adesso. Il progetto Cantieri dell’inclusione prevede 5 posti al Centro di solidarietà di Senigallia, accanto alla chiesa del Portone, il luogo storico di Caritas Senigallia, oltre a 2 a Casa Stella, struttura abitativa di seconda accoglienza sul lungomare di Senigallia. Il progetto Giovani in campo offre 4 posti a Casa San Benedetto, in Strada della Saline, per accrescere l’inclusione socio-lavorativa di chi è più fragile. Infine Giovani adesso ha 4 posti disponibili con sede presso la Pastorale Giovanile, in via Testaferrata a Senigallia