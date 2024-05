Caritas sulla rotta dei migranti: "Chi vive nel disagio ad Ancona: sono pakistani passati da qui"

La Caritas marchigiana lungo la ‘Rotta balcanica’ per conoscere i flussi di migranti. Una missione partita dal Montenegro e approdata in Serbia con l’obiettivo di approfondire il tema da un altro osservatorio, spesso trascurato se non dimenticato dai mezzi di comunicazione italiani. Il gruppo marchigiano di Caritas - con a capo Marco D’Aurizio, delegato delle Marche e direttore della diocesi di Jesi, e Simone Breccia, direttore della Caritas Ancona – ha incontrato i vertici dell’organizzazione ecclesiale a Belgrado e a Sremska Mitrovica, ma soprattutto è entrato dentro i campi sia per richiedenti asilo che di transito. La rotta dei migranti che dalla Turchia conduce fino al cuore dell’Europa, ha la sua destinazione nell’Italia e una parte dei migranti arriva anche nel capoluogo dorico: "Le persone che, da qualche tempo, vivono in condizioni di disagio ad Ancona sono soprattutto di nazionalità pakistana e il loro cammino è passato proprio da qui _ spiega Simone Breccia durante la visita al centro di Sid, destinato ai minori non accompagnati _. Per me e per noi di Caritas è importante capire come funzionano le cose qui, la situazione attuale, con uno sguardo a quanto accaduto e agli scenari futuri. In Italia è noto quanto accade nella rotta migratoria del Mediterraneo, si sa ancora troppo poco dei Balcani". Dopo gli oltre 100mila transiti registrati lo scorso anno, da inizio 2024 la Serbia ha conosciuto un tracollo del numero dei profughi: "Questo non significa che il flusso si sia arrestato, sono semplicemente cambiate le regole d’ingaggio. Il fenomeno è sempre vivo, rischia di diventare sommerso dopo la decisione delle autorità serbe di chiudere tutti i campi del nord. Resta quello di Sid, ma ci sono notizie ufficiose secondo cui anche quello chiuderà a breve".

A parlare è Daniele Bombardi, coordinatore Caritas Italia per l’area dei Balcani, in carica dal 2005 e dunque profondo conoscitore di questa rotta: "I Balcani sono tra l’incudine e il martello _ aggiunge Bombardi _, una regione comunque fragile che ancora deve riprendersi dalle ferite dei conflitti degli anni ‘90. Il contesto migratorio resta dinamico anche se negli anni la tipologia generale dei migranti è cambiata. All’inizio incontravamo persone abbienti e con una formazione alle spalle, adesso sono sempre più poveri, provengono da contesti rurali per problemi economici. Caritas qui fa del suo meglio anche sotto il profilo umano e psico sociale, non solo sotto l’aspetto pratico. Queste persone hanno subìto traumi e hanno bisogno di quel calore che i nostri operatori possono garantire". A Belgrado la delegazione Caritas – che comprendeva anche dei giornalisti – ha visitato il campo per asilanti di Krnjaca che ospita soprattutto famiglie: "Questo viaggio è un’occasione privilegiata per vedere con gli occhi le persone che percorrono la ‘Rotta Balcanica’. Sono stati incontri emozionanti, ma anche strazianti quelli con le famiglie che rimangono per anni nei centri, con i figli che nascono e trascorrono qui i primi anni della loro vita. L’altro lato della medaglia dà anche speranza attraverso i volti e le parole dei più giovani che si fermano nei campi per pochi giorni prima di proseguire il loro viaggio verso l’Europa, la destinazione finale". Domani la delegazione della Caritas Marche sarà a Trieste per concludere il viaggio, ripercorrendo quello compiuto dai migranti che entrano in Italia.