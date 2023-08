Carlino d’Oro a Tommaso Marini: "Ancona è casa, ma spazio ai giovani"

Ancona, 2 agosto 2023 – Il riconoscimento del Resto del Carlino, poi la premiazione in Comune: Tommaso Marini torna ad Ancona dopo le gioie del Mondiale di Milano e si gode gli amici di sempre e la sua famiglia, papà Stefano a mamma Anna, prima della nuova "avventura", l’operazione alla spalla (oggi a Bologna, ndr) che dovrà permettergli di tornare in pedana più agguerrito e competitivo che mai. Perché nel 2024 ci sono le Olimpiadi di Parigi, non un obiettivo qualunque.

Tommaso, qual è il suo rapporto con la città di Ancona?

"Bellissimo, Ancona per me è casa, ogni volta che torno lo faccio con grande piacere e affetto, verso la città e le persone. Certo, si potrebbe fare tanto di più in questa città, mi auguro che ci riesca la nuova amministrazione comunale, perché sempre più giovani stanno andando via, prendendo altre strade, e non vedo perché non si possano sfruttare tutte le potenzialità della nostra città per renderla competitiva anche agli occhi dei giovani".

Quali sono i suoi luoghi anconetani del cuore?

"Portonovo, innanzitutto, d’estate, e poi sempre la Lanterna Rossa, un posto che mi serve per pensare".

Gimbo con la mezza barba, lei con le unghie colorate: cosa significa per lei?

"Qualcosa che semplicemente mi piace, a livello estetico".

Qual è la colonna sonora a cui si sente più legato?

"Ascolto tanta musica diversa, dipende dai momenti, dagli stati d’animo".

Ma la canzone che ascolta prima di salire in pedana?

"E’ un segreto".

E’ anconetano, ma abita a Jesi...

"Mi sono trasferito ma nel weekend torno sempre a casa dai miei. A Jesi abito per potermi allenare, abito proprio davanti alla palestra. Ma il legame con Jesi viene da lontano, mia nonna è di lì, anche con Jesi ho un bellissimo rapporto".

Quali sono i tre aggettivi che la descrivono meglio?

"Sono ansioso, sicuramente, poi solare e deciso".

Deciso anche nell’urlo in pedana, quando scarica tutta la sua adrenalina.

"Eh sì, bisogna farla sentire anche all’avversario, quell’energia".

Chi sono i suoi sportivi di riferimento?

"Venendo da una palestra di mostri sacri della scherma ho cercato di prendere il meglio da tutti loro, tutti insieme mi hanno ispirato, è stato importante crescere vicino a loro".

Che rapporto ha con Stefano Cerioni, suo allenatore?

"Bellissimo. Stima e fiducia reciproca, devo molto a Stefano, il tecnico più forte al mondo. A livello emotivo dà un grande scossone, è bravissimo in quello che fa".

E il rapporto con la moda?

"E’ la mia grande passione, cominciano a cercarmi frequentemente. Ma sono cresciuto nella moda, con mamma e papà, e quindi per me è tutto molto normale".

Adesso l’intervento a Bologna.

"Sarò operato in artroscopia, un intervento il meno invasivo possibile e conservativo, per rattoppare quello che è rotto, poi tre o quattro mesi di stop, la riabilitazione, spero di recuperare il prima possibile".

Quindi allenarsi parzialmente le porta fortuna?

"Beh, in questa occasione meglio di così non poteva andare. Ma il prossimo anno ci sono le Olimpiadi e voglio farmi trovare al meglio della condizione".