Carlo Maratta e la Pala di San Nicola: alla scoperta dei protagonisti della tela

Bersaglia

Cade il quarto Centenario dalla nascita di Carlo Maratta, artista nato a Camerano, presso Ancona. Celebriamo tale ricorrenza prendendo in esame la Pala di San Nicola della Civica Pinacoteca Francesco Podesti di Ancona. L’opera fu compiuta su commissione del mercante bergamasco Pietro Nembrini, aggregato al patriziato anconetano nel 1635 per la chiesa di San Nicola. Questa fu demolita per la costruzione del Teatro delle Muse, i cui lavori, cominciati nel 1821, si conclusero nel 1827.

Osservando la pala, è necessario sublimarne i seguenti elementi sostanziali. La tela, d’impostazione apertamente barocca, presenta un moto curvilineo ascensionale su cui sono disposte le santità. Nicola non indossa la tiara, che è a terra in segno di umiltà. È impegnato a introdurre alla Vergine San Francesco di Sales, fresco di elevazione: alla sua beatificazione del 1662 è seguita la canonizzazione del 1665, entrambe sotto papa Alessandro VII, massimo anfitrione del Maratta. Quasi contrapposto alle altre santità, Sant’Ambrogio in basso a sinistra, non rivolge lo sguardo alla Vergine e mostra un’espressione tutt’altro che gaudente. La mia ipotesi è che tale stato d’animo manifesti mestizia per la soppressione del suo ordine, quello dei fratelli Ambrosiani fondato a Milano. L’"Ordo Fratrum Sancti Ambrosii ad Nemus" era stato infatti soppresso da Innocenzo X, scelta che Alessandro VII forse non condivise.

Non sappiamo a chi Ambrogio rivolga lo sguardo, quasi consolato da un angelo che gli si fa dappresso. Forse, nell’edificio in cui la pala era conservata, demolito nel secondo decennio del sec. XIX, erano accanto altre raffigurazioni sacre collegabili o una finestra da cui cercare luce.

Tornando all’epigono focale dell’opera, il Bambin Gesù è attirato dall’angelo, che reca in volo le tre sfere d’oro, attributo di San Nicola, rimando alle tre borse piene d’oro donate ad altrettante povere giovani donne, per permettere loro di sposarsi evitando stenti o prostituzione. Nicola stesso indica le auree sfere come a farne omaggio a Maria, affinché accolga in paradiso Francesco di Sales in qualità di santo. Un dettaglio minore, ma non meno suggestivo appare sullo sfondo del dipinto: una pira accesa. Ciò è un possibile rimando al rogo degli ebrei compiutosi ad Ancona nel 1556. Il collegamento al tragico fatto citato potrebbe avere fondamento ricordando le posizioni antiebree assunte dallo stesso Sant’Ambrogio. Ricordiamo che, al tempo del Maratta, Alessandro VII impose restrizioni al "diritto di gazagà" per gli ebrei abitanti nel ghetto, emanando ben quattro atti pubblici.