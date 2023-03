Carlo Urbani anniversario: "Garantire le cure a tutti. Solo così onoriamo la memoria di mio padre"

Il medico, qui col figlio Tommaso da bambino, vinse il Nobel per la Pace nel ’99

Ancona, 28 marzo 2023 – Tommaso Urbani, a vent’anni dalla scomparsa in tanti stanno ricordando suo padre Carlo per onorare la sua memoria. Cosa ne pensa? "Se si vuole davvero onorare la sua figura, le istituzioni credo abbiano il dovere di garantire che il diritto alla salute sia uguale per tutti, lo stesso diritto per cui si batteva mio padre. Lo abbiamo visto con il Covid quanto sia importante avere una sanità pubblica anche in Italia". Si riferisce alla situazione delle liste di attesa così lunghe e del fatto che i cittadini debbano rivolgersi al privato per controllare la propria salute? "Sì, abbiamo un sistema sanitario molto buono, ma che negli ultimi anni è stato particolarmente indebolito dalla privatizzazione. Non si può non rafforzare il sistema sanitario pubblico che necessita di investimenti perché tutti possano avere un servizio accessibile. I messaggi di mio padre non devono essere utilizzati solo per ricordarlo, ma devono guidarci e spronarci". Lei sta seguendo le orme di suo padre con diverse missioni nei Paesi più poveri e con pochi diritti. "Sì sono tornato da poco dall’Ucraina e ora sono rientrato a Castelplanio. Tra pochi giorni diventerò papà, mi dedicherò alla famiglia ma poi riprenderò le...