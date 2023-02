Carlo Urbani, il libro di Varagona e il museo nella sua Castelplanio

È in libreria da ieri "L’eredità di Carlo Urbani" il nuovo libro del giornalista Vincenzo Varagona con la prefazione di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale Oms. Il libro introdotto dal virologo Roberto Burioni, racconta del "protocollo che ha salvato milioni di vite", quello del medico di Castelplanio morto il 29 marzo del 2003 a 46 anni per la Sars che lui ha scoperto. "Questo volume (edito da Libroteca Paoline, ndr) - spiega Varagona - nasce non solo per raccontare il medico della Sars a chi non l’ha conosciuto. Nasce anche per raccontare quanto Urbani sia riuscito a camminare, in questi anni dopo la sua morte, con le gambe di amici, colleghi e conoscenti, arrivando a tanti cuori anche in modo inaspettato". E nel mondo del medico eroe ci si potrà tuffare tra appena un mese quando la sua Castelplanio aprirà i battenti un museo sulla figura di Carlo Urbani che si trovava in Vietnam per conto dell’Oms quando, nel febbraio 2003, un uomo venne ricoverato all’ospedale di Hanoi in gravi condizioni. "Fu proprio Urbani a capire che si trattava di una nuova malattia: la Sars – rimarca Varagona -. Soprattutto, capì come bisognava agire per contenere la diffusione del virus, e con il suo protocollo antipandemico salvò dalla morte milioni di persone. Ancora oggi la sua esistenza continua a generare solidarietà, progetti sanitari, iniziative di formazione. E insegna ai più giovani l’importanza di sognare in grande. Proprio come faceva lui, che metteva in ogni dimensione della vita tutto ciò che era e che aveva da condividere. Le vivide testimonianze raccolte in questo libro ci restituiscono un ritratto a tutto tondo di Carlo Urbani e illustrano i frutti della sua preziosa e generosa semina". "Urbani lanciò l’allarme – sottolinea il virologo Burioni - e, grazie al suo gesto, al suo intuito e alla sua dedizione, la comunità internazionale si allertò e partì la caccia al virus, nel tentativo di contenere l’epidemia. Purtroppo, il gesto di Carlo Urbani passerà alla storia come un atto eroico. Anche grazie al suo sacrificio l’epidemia fu arrestata, e di quel virus si ritrova la descrizione solo nei libri di testo. Non è andata così nel 2019, quando non abbiamo conosciuto persone dello stesso valore e con lo stesso coraggio nell’affrontare un nemico ancora più pericoloso. Legittimo chiederci cosa sarebbe successo se Carlo fosse stato ancora tra di noi a combattere contro questa nuova minaccia". Sara Ferreri