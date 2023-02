Carlo Urbani, la biografia diventa un fumetto

A vent’anni dalla morte esce la prima biografia a fumetti su Carlo Urbani. Il pensiero, la vita e il sacrificio del medico di Castelplanio che scoprì la Sars e riuscì ad evitare la pandemia globale rivivono nel libro di Francesco Niccolini di Arezzo e Sara Vincenzi di Parma per le edizioni Becco Giallo, realizzato in collaborazione con l’Aicu.

Dopo aver ispirato libri, docufilm, progetti e studi, a vent’anni dalla morte, il 29 marzo del 2003 a Bangkok, la storia di Carlo Urbani diventa ora anche un libro a fumetti: "Carlo Urbani. Il medico della Sars" che è già nelle librerie.

Un modo per rendere la storia di un uomo che ha messo in primo piano la salute degli altri e in particolare delle persone nei posti più poveri del mondo. Di un medico le cui intuizioni hanno portato a realizzare il protocollo anti virus utilizzato anche tre anni fa con il Covid 19. Tossire in un luogo pubblico era considerato normale fino al 2020. Lo era nel 2003, quando una serie di colpi di tosse collega Guangzhou, in Cina, a Hong Kong e poi ad Hanoi, in Vietnam, dove Johnny Chen, un uomo d’affari americano, viene ricoverato tra la notte del 25 e 26 febbraio, con una diagnosi di polmonite. Il paziente non reagisce alle cure e l’ospedale decide di contattare Carlo Urbani. Urbani, allora coordinatore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Estremo Oriente, capì di non trovarsi di fronte a una comune polmonite ma a una nuova malattia. Lanciò dunque l’allarme al governo e all’Organizzazione mondiale della sanità, e convinse le autorità locali ad adottare misure di quarantena. Nel marzo 2003 Urbani contrasse il morbo e morì dopo diciannove giorni di isolamento. "Una storia che non conoscevo ma che mi ha profondamente commosso – racconta l’autrice Sara Vincenzi -. Mi sono emozionata nello scoprire un uomo di profonda umanità che ha fatto davvero molto e il cui esempio va assolutamente tramandato. Mi piacerebbe anche conoscere la famiglia che lo ha seguito nelle sue missioni, fino alla fine".

Sara Ferreri