Carlo Urbani, storia per il teatro Debutta "Goccia dopo Goccia"

Al debutto stasera lo spettacolo "Goccia dopo Goccia", il racconto della vita del medico dei poveri, che per primo riconobbe e isolò il virus della Sars, e di cui si celebra quest’anno il ventennale della morte. Una nuova produzione del Teatro Giovani Teatro Pirata in collaborazione con Aicu Associazione Italiana Carlo Urbani.

L’anteprima a Jesi stasera alle 21,30 alla casa Avis di via Guerri 5, nell’ambito di "Ambarabà, 25esimo Festival di Teatro. Questo è l’anno del ventennale della morte di Carlo Urbani, il medico marchigiano in servizio all’Organizzazione Mondiale della Sanità che fu tra i primi a rendersi conto della comparsa del virus della Sars nel 2003 e che morì a causa dell’infezione nello sforzo di contenerne la diffusione. Nel nome del medico che nel 1999 ritirò il Premio Nobel per la pace a Oslo per conto di Medici Senza Frontiere della cui sezione italiana era presidente, sono stati intitolati ospedali, giardini, vie, scuole, e sono stati realizzati libri, racconti illustrati e un museo nella sua Castelplanio.

Ora il nuovo spettacolo che racconta la vita del medico dei poveri a un pubblico di bambini, ragazzi e adulti. Lo produce la compagnia marchigiana Teatro Giovani Teatro Pirata – impresa sociale, in collaborazione con Aicu Associazione Italiana Carlo Urbani. Il testo è di Francesco Niccolini, la regia di Simone Guerro, in scena Sandro Fabiani, tecnico audio e luci Fabio Dimitri. Dopo l’anteprima, sarà presentato nei teatri italiani e nei festival di settore.

"Nato da una chiacchierata con Francesco Niccolini, che a partire dalla storia di Carlo Urbani ha elaborato il racconto di Marco Paolini, Goccia dopo Goccia ora è un nostro spettacolo - spiega il regista Simone Guerro -. È un volo intorno al nostro pianeta sempre più piccolo e indifeso. Un volo che atterra sulla storia di Carlo Urbani, medico sconosciuto ai più, celebre nella comunità scientifica. Nel 2003 arginò da solo il mondo dall’epidemia della Sars. È lui che diede questo nome al virus, che inventò il protocollo che abbiamo usato durante l’epidemia di Covid 2. E ci rimise la vita. La sua storia è un unico tra uomo e scienza, umanità e ambiente. Il nostro pianeta è appeso a un filo nell’arco della storia. Raccontare la vita e il sacrificio di Carlo Urbani significa riflettere sul presente, sul coraggio di uomini di scienza e rinnovare la denuncia contro il malfunzionamento del sistema delle multinazionali farmaceutiche". Ingresso: 8 euro, prenotazioni: al 334.1684688.