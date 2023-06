Carne avariata, con blatte e insetti: chiusa macelleria a Falconara e maxi multa ad alcuni negozi

Falconara (Ancona), 18 giugno 2023 – Un arresto, sequestri di droga e maxi multe ai negozi non in regola. È il bilancio dell’operazione ‘Alto Impatto’ eseguita venerdì a Falconara, come disposto dal prefetto di Ancona Darco Pellos e coordinata dal questore Cesare Capocasa. Vi hanno preso parte i carabinieri di Falconara e di Ancona, la polizia, la Finanza, la polizia locale e l’Ast Ancona.

I controlli interforze si sono articolati tra la stazione, le piazze e il lungomare. In centro, all’interno della sua abitazione, è stato arrestato un italiano 54enne, gravato da numerosi precedenti, sorpreso con 15 grammi di cocaina. Lo stupefacente, occultato in un vaso in terrazza, è stato fiutato dal cane Imperator. Dentro casa gli agenti hanno rinvenuto anche materiale per il confezionamento e 700 euro in contanti. È finito ai domiciliari. In un altro appartamento un uomo non ha aperto alle forze dell’ordine, forse nel tentativo di disfarsi della droga gettandola nel water, dove sono stati notati rimasugli di coca.

Quindi i negozi, in difetto nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. Un laboratorio è stato multato per 6mila euro e il titolare, un 52enne, denunciato. Un altro, etnico, ha ricevuto sanzioni per 3mila euro. Ed infine una macelleria islamica che presentava carne avariata per 90 chili e altri prodotti, quasi 500, scaduti o non etichettati. Il verbale a fine giornata recitava 5mila euro di ammenda e la chiusura immediata. Nel corso dei controlli sono stati identificati alcuni stranieri: un marocchino, destinatario del foglio di via dall’Italia, e altri 12 in fase di valutazione. Un ghanese 42enne, sul quale pesava un’espulsione dai confini nazionali, è stato trasferito a Gorizia per il rimpatrio. Sono state verificate oltre 150 persone. In piazza Mazzini confiscati 10 grammi di hashish, abbandonati da tre giovanissimi in fuga.