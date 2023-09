Carne di ungulati, nasce la filiera

Nasce la filiera della carne di cinghiale. La Giunta regionale ha previsto un finanziamento di 80mila euro all’Ente parco del Conero per l’installazione di una cella frigorifera alla Baraccola nella quale verranno raccolte le carcasse dei cinghiali abbattuti all’interno del parco dai selettori accreditati. La cella verrà installata grazie alla disponibilità del Comune che cederà l’area in comodato d’uso. "Finalmente si regolarizzerà la filiera della carne dopo la chiusura del Salumificio del Conero di Castelfidardo avvenuta nel 2021 – spiega Riccardo Picciafuoco, presidente facente funzione del Parco – che consentirà di poter riprendere la commercializzazione della carne di questi animali selvatici nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali". "Un modo efficace ed efficiente per la gestione corretta delle carni – fa Picciafuoco – Per l’Ente parco, nessun vantaggio economico ma la certezza di partecipare a una filiera sostenibile dal punti di vista ecologico, economico e sociosanitario"