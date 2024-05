Carne e mozzarelle scadute: 7mila euro di multa

Oltre 20 chili di carne e mozzarelle scadute, una sporcizia generale e un locale all’aperto abusivo: ambulante 75enne sanzionato per quasi 7mila euro. Da tempo, ormai anni, l’ambulante sessantacinquenne, residente a Chiaravalle, stazionava periodicamente nel piazzale ormai abbandonato dell’ex zuccherificio Sadam poco prima del ponte della Barchetta. Vendeva panini con porchette e salsiccia, ma anche carne e mozzarelle.

Un punto di ristoro per diverse persone di passaggio, specie pendolari e persone che lavorano nella zona. Polizia locale ed ispettori dell’azienda sanitaria Ast hanno riscontrato una evidente sporcizia su tutti i piani destinati agli alimenti e la revisione della bilancia da ripetere già nel 2019. Il tutto è partito da alcune segnalazioni. "Questo – spiegano dal Comune - quanto hanno riscontrato a un primo controllo gli agenti di polizia locale, coordinati dal comandante Cristian Lupidi nei confronti di un venditore ambulante del settore alimentare, residente a Chiaravalle, che con il suo furgoncino si era posizionato nella zona est del territorio comunale. L’intervento era stato programmato dopo la segnalazione della presenza nella zona di rivenditori che stazionavano più del tempo consentito dalla legge regionale (un’ora). Oltre allo sforamento dei tempi, si accertava l’allestimento di un vero e proprio esercizio di somministrazione all’aperto, con tanto di sedie e panche a disposizione degli avventori, anche in questo caso violando la normativa regionale. Riscontrata l’assenza della licenza per la vendita di alcolici e intrattenuta una breve interlocuzione con il personale ispettivo Ast, stante la acclarata situazione, intervenivano i tecnici dell’azienda sanitaria per le materie di propria competenza: all’esito si appurava che anche il manuale dell’autocontrollo per la manipolazione degli alimenti non era stato aggiornato da 5 anni, oltre a riscontrarsi carenze in termini di pulizia nella manipolazione degli alimenti".

Insomma una situazione davvero critica per la salute dei consumatori, gestita tempestivamente ed efficacemente dal comando di polizia locale jesino in sinergia con l’azienda sanitaria". Completato il relativo verbale con l’elenco delle violazioni accertate dall’ambulante 75enne, sequestrata la merce scaduta e la bilancia, le sanzioni per il titolare ammontano a 7 mila euro, cui dover aggiungere il costo della distruzione di quanto custodito.

Sara Ferreri