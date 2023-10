Carnesecchi, Scalvini e Ruggeri: obiettivi di mercato dei rossoneri a Bergamo

Quanto brillano i gioielli dell’Atalanta. Non c’è solo il talento duttile di Giorgio Scalvini ad attirare le attenzioni dei top club. In questo avvio di stagione Gasperini ha lanciato il 21enne esterno brembano Matteo Ruggeri (nella foto) e gradualmente sta dando spazio anche al 23enne portiere riminese Marco Carnesecchi, considerato un predestinato. Inter e Milan li seguono da vicinissimo: la dirigenza nerazzurra ha storicamente ottimi rapporti con i club milanesi con cui ha fatto affari recentissimi, come lo scambio Caldara-Kjaer e il prestito di De Keteleare con i rossoneri o la cessione di Gosens con i nerazzurri. Tra i Percassi e Zhang c’è un dialogo continuo, come sul fronte a stelle e strisce c’è tra Pagliuca e Cardinale. Al momento non ci sono trattative, ma alcune delle più importanti recenti cessioni, come quelle di Diallo e Hojlund al Manchester United, erano state avviate diversi mesi prima. I tre millennials cresciuti nella Cantera di Zingonia hanno già una valutazione che sfiora i 100 milioni complessivi. Intanto gli esami cui è stato sottoposto Teun Koopmeiners hanno riscontrato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Starà fuori circa tre settimane, salterà il Genoa e la trasferta in Austria a Graz in Europa League si punta a recuperarlo contro l’Inter. Fabrizio Carcano