Carnevale e voglia di far festa: carri e maschere sfilano in centro

E’ tornato uno degli appuntamenti più attesi, dai bambini e non solo. Il tradizionale appuntamento di Carnevale ha animato ieri il centro storico dopo tre anni di stop forzato a causa del Covid. La voglia di tornare a fare festa è stata più forte anche dell’alluvione che ancora pesa sulle spalle di molte famiglie e anche di molte delle associazioni. Alcune di loro, da sempre protagoniste con bellissimi allestimenti di carri allegorici, hanno visto distrutti magazzini e depositi che contenevano il lavoro di anni. Con tenacia gli organizzatori si sono rimboccati le maniche e insieme al Comune hanno dato vita alla festa di Carnevale. La sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati è iniziata alle 15 con il tradizionale percorso che da piazza Garibaldi è transitato lungo i Portici Ercolani. Immancabili i lanci di caramelle e coriandoli con musiche e balli. Tra i temi scelti per gli allestimenti allegorici quest’anno ci sono stati Dante Alighieri, i personaggi delle Fiabe, Mercoledì Addams, la Festa della Birra, Gli indigeni e alla Scoperta del Corpo Umano. La festa è poi proseguita in piazza Garibaldi con musica dal palco e tanta animazione per i bambini.

Fotoservizio Effimera