Carnevale, festa grande in centro. Un podio per le maschere più belle

Una grande festa in centro pensata con l’obiettivo di coinvolgere e rendere protagonisti tutti i cittadini. Ecco a voi "Ancona, che Maschera", il nuovo Carnevale che domenica animerà il centro, ma non solo.

Cuore dell’iniziativa sarà la sfilata lungo corso Garibaldi, con relativo concorso. Quattro le categorie in gara, che si aggiudicheranno un premio: la migliore maschera singola, la più bella maschera di gruppo, la migliore maschera del rione e la migliore maschera presentata dagli studenti di ogni ordine e grado, Università compresa.

Il corteo sfilerà fino ad arrivare al banco di giuria in piazza Cavour, dove saranno decretati i vincitori.

I premi sono offerti da Criluma Viaggi (3 ticket per una corsa sul treno storico); In Lingua School (voucher per 5 lezioni d’inglese); Padel Ancona SSD (voucher per 6 partite e gadget); Salumificio di Offagna (prodotti tipici).

Regolamento e premi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune in un’apposita sezione raggiungibile dall’Home page www.comuneancona.it. La sfilata inizierà alle ore 15.30 in piazza del Papa, e raggiungerà piazza Cavour, attraversando corso Garibaldi.

In piazza Cavour, sono previsti spettacoli di magia, giocolieri e musica con la Bontempi Toys Ancona Band.

Tra le novità di quest’anno, infatti, c’è anche la nascita di questa band, creata per l’occasione sulla scia della Bontempi Playtoy Orchestra, il primo gruppo che suona esclusivamente strumenti giocattolo, che sarà reduce da San Remo, dove si esibirà come partner ufficiale.

La Bontempi fornirà gli strumenti musicali giocattolo al liceo musicale Rinaldini, con i quali undici studenti saliranno sul palco e presenteranno un repertorio festoso per allietare il pomeriggio.

Alle ore 18,30 sempre in piazza Cavour, andrà in scena "Fuoco", spettacolo della Compagnia dei Folli.

"Fuoco" è uno spettacolo che coinvolge tutti i sensi, dove il fuoco è protagonista. Si susseguiranno coreografie di teatro danza, di fuoco e pirotecnica, di trampoli e macchine sceniche che accompagneranno lo spettatore in un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi mitologici: da Prometeo, eroe mitologico che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, all’Araba Fenice, uccello di fuoco che brucia, per poi risorgere dalle sue ceneri, ai quattro nani che forgeranno il mondo nella grotta del dio Vulcano fino alla battaglia finale, dove gli dei contenderanno il fuoco agli uomini. Predisposte navette dedicate tra il parcheggio degli Archi e Piazza Cavour. Oltre all’evento principale in centro, il Comune di Ancona, attraverso l’assessorato alla partecipazione democratica, ha lavorato anche per altre iniziative. L’Amministrazione ha patrocinato l’iniziativa ‘Carnevalando’, sabato dalle ore 15 alle 18.30 nella parrocchia di San Gaspare del Bufalo (info 071 2862656) e l’iniziativa nella parrocchia di San Giuseppe Moscati, in programma domenica dalle ore 15.30 alle 20 (info 071 2866281).

Riamondo Montesi