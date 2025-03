Carnevale: i bus navetta gratis

In occasione del Carnevale 2025, in programma ad Ancona domenica, saranno disponibili bus navetta gratuiti per raggiungere il centro. Il tragitto con il bus parte dal park di via Ranieri e prevede fermate al parcheggio di via San Giacomo della Marca, di fronte all’entrata in basso del cimitero di Tavernelle, alla fermata bus di via Bocconi, alla fermata bus di piazza Cavour-lato via Vecchini. Dal park Ranieri verso il centro i bus partiranno alle ore 15, 15:30, 16, 16:30, 17, 17:30, 18:05, 18:30; 19, 19:30, 20, 20:30, 21, 21:24, 21:54, 22:24, 22:54.

Per il ritorno i bus partiranno da piazza Cavour – lato via Vecchini alle 15:21, 15:51, 16:21, 16:51, 17:21, 17:57, 18:21, 18:51, 19:21, 19:51, 20:21, 20:51, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15.