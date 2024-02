Carnevale, il Comune compra 600 chili di caramelle

Carnevale, si parte questo week-end: "Pronti 600 kg di caramelle". Si tratta di 50 cartoni contenenti 12 buste da un chilo per un costo di 2mila 125 euro. "Preso atto dello straordinario successo di partecipazione, sia per quanto riguarda la presenza di carri sia per il numero dei gruppi sia, infine, per il gran pubblico che ha preso parte alle molte iniziative organizzate per l’occasione negli anni scorsi e della conseguente relativa necessità di provvedere alla fornitura di caramelle per lo svolgimento delle varie iniziative che, come di consueto, verranno distribuite ai partecipanti" si legge nella determina del Comune.

La sfilata dei carri allegorici per le vie del centro, è in programma martedì 13 febbraio e terminerà in piazza Garibaldi, con un intrattenimento musicale. Ma il carnevale sulla spiaggia di velluto inizia domani al Finis Africae, con la tradizionale festa, organizzata dalla Croce Rossa, dedicata ai più piccoli. Non è solo un’occasione di divertimento ma anche un importante modo per sostenere le attività istituzionali del Comitato sul territorio: il ricavato sarà interamente devoluto alle nostre iniziative di aiuto e supporto alla comunità.

"Si tratta di un’edizione ricca di eventi distribuiti sul territorio" afferma il sindaco.

Domenica la sfilata dei carri animerà le vie delle frazioni di Vallone, Borgo Passera e Montignano: i carri realizzati dalle associazioni e le Pro Loco avranno così modo di sfilare insieme e alla presenza dei tanti che hanno partecipato alla realizzazione. Sabato 10 sarà la volta di Marzocca e Scapezzano, mentre domenica 11 si sfilerà a Sant’Angelo, Cesano e Borgo Bicchia.

Otto frazioni che si riuniranno in un’unica sfilata martedì, a cui parteciperanno anche i carri di alcune frazioni del pesarese oltre alle tante iniziative delle associazioni senigalliesi che accompagneranno la sfilata.

Centro storico off limits alle auto dalle 13, dove dovranno essere rimosse le vetture parcheggiate lungo via Portici Ercolani, che verrà percorsa dai carri, così come piazza Manni e via Perilli. I carri transiteranno anche su via Oberdan e piazza Saffi, per poi riprendere il corso 2 Giugno. Una festa nella festa che sarà rallegrata anche dai 600 chili di caramelle che saranno lanciate, come da tradizione, durante il passaggio dei carri. E lunedì 12 dalle 22 al Megà torna anche il ‘Carnevale d’Italia’, la più grande festa in maschera da sempre.