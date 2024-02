Carnevale, il countdown per la festa

Martedì la sfilata dei carri per le vie del centro storico.

Come convenuto in sede di Conferenza Ente Locale Scuola, martedì, le attività scolastiche, si svolgeranno solo in orario antimeridiano per permettere la partecipazione alle tradizionali manifestazioni del Carnevale. Pertanto le lezioni si svolgeranno secondo il seguente orario.

Alla scuola dell’infanzia 8 – 13, cuola Primaria 8:15 - 13:15 Scuola Secondaria 8 - 13 classi 1^C- 2^C– 2^A- 2^E –3^A-3^E 8 - 14 tutte le altre classi Il servizio di trasporto scolastico effettuato tramite noleggio con conducente si svolgerà regolarmente per gli alunni che frequentano usualmente il tempo scolastico "normale". Per gli alunni che frequentano di solito il tempo scuola "prolungato" o "pieno" il trasporto scolastico sarà effettuato martedì 13 febbraio solo per l’andata a scuola e non per il ritorno a casa. Per quanto riguarda le modifiche inerenti il trasporto scolastico, il Comune invierà direttamente a tutte le famiglie coinvolte l’informazione sulle modifiche al servizio. Per l’uscita da scuola i genitori dovranno prelevare i propri figli, se non autorizzati ad inizio anno scolastico all’uscita autonoma. Già domenica scorsa partite le prime sfilate di carri nelle frazioni, il Comune ha acquistato 600 chili di caramelle per l’evento. Il Carnevale nelle frazioni proseguirà anche in questo weekend, con eventi, colori e maschere.

