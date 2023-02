Carnevale, maschere oggi all’"On stage" all’insegna delle fiabe

Doppio appuntamento in maschera per il Carnevale di Castelfidardo, che si rilancia dopo le limitazioni imposte negli scorsi anni dalla pandemia. Oggi dalle 17.30 all’On Stage di via Soprani, pomeriggio all’insegna delle Fiabe improvvisate. Gli attori e musicisti della compagnia teatrale "Terra di nessuno" giocano e coinvolgono il pubblico rendendolo parte di fantasiose performance. Domenica alle 16.30 la scena si sposta all’auditorium San Francesco per la festa di Carnevale organizzata dal gruppo "Raoul Follereau".